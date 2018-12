Kamer geschokt door Stint-rapport

„We moeten ons afvragen hoe het kan dat dit vervoersmiddel in eerste instantie de weg op mocht en er vervolgens geen enkel toezicht op was”, zegt VVD-Kamerlid Dijkstra. Hij juicht toe dat de minister gaat werken aan nieuwe toelatingsregels voor bijzondere bromfietsen, zoals de Stint. „We moeten vooraf zeker weten dat voertuigen die de weg op komen veilig zijn, helemaal wanneer we onze kinderen ermee vervoeren.”

PVV-Kamerlid Van Aalst is woedend: „Onbegrijpelijk hoe dit voertuig toch is toegelaten. Waarom hebben ze zitten slapen bij het RDW? Dit had nooit rond mogen rijden.” CDA-Kamerlid Von Martels vroeg een jaar geleden al naar de veiligheidseisen van bijzondere bromfietsen: „Het is verwerpelijk dat er een ongeluk voor nodig was om de informatie te krijgen.”

GL-Kamerlid Kröger spreekt van „falend toezicht”. De Tweede Kamer gaat later nog uitgebreider in debat over de Stint.

Rem

Volgens TNO zijn er problemen met de rem van de stint en de lengte van de remweg. De onderzoekers constateren ook problemen met de gashendel. „Er treedt een onbeheersbare versnelling op als de nuldraad van de gashendel losraakt.”

Minster Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft besloten dat de Stint definitief de weg niet meer op mag. Pas na aanpassingen en nieuwe keuringen kan het vervoersmiddel mogelijk terugkeren op de openbare weg.