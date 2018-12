Dode na verwoestende woningbrand Eefde

In de twee-onder-een-kapwoning in een afgelegen gebied nabij Zutphen is donderdagmorgen een uitslaande brand ontstaan. De vrouw des huizes wist op tijd naar buiten te komen.

Een mannelijke bewoner, vermoedelijk de zoon van de vrouw, is volgens Omroep Gelderland omgekomen. Zijn lichaam is in een slaapkamer aangetroffen. De moeder is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer wilde de man uit de woning halen, maar de brand was al te groot om nog naar binnen te gaan. Het huis is grotendeels verwoest.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De vlammen sloegen uit het huis. De brandweer wist maar net te voorkomen dat de brand oversloeg op een naastgelegen woning.