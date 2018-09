Schietpartij in kerk Nigeria eist elf levens

ABUJA (ANP/RTR) - Een groep mannen heeft zondag het vuur geopend in een kerk in Ozubulu in het zuidoosten van Nigeria. Ze schoten elf mensen dood. Achttien anderen raaken gewond.

De politie meldde dat de aanvallers het waarschijnlijk op een man hadden gemunt van wie ze dachten dat hij in de kerk zat. Volgens de politie was hij echter niet onder de elf mensen die door de schietpartij zijn omgekomen.

De politie vermoedt dat het geweld het gevolg was van een vete tussen twee groepen Nigerianen. Mogelijk was er een geschil over drugshandel.