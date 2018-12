Veel verdriet om doodgestoken Sarah (21)

Ze werd woensdag aan de Kralingse Kerklaan in Rotterdam neergestoken en is aan haar verwondingen overleden. Papenheim studeerde psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en woonde de afgelopen twee jaar in Nederland.

Op haar Facebookpagina staan tientallen berichten van vrienden die herinneringen aan haar ophalen. Het verdriet is groot. „Ik was overweldigd van hoe geweldig Sarah was en ben zo dankbaar dat ik de kans kreeg haar te leren kennen”, schrijft Andrew Bailey. „Liefde en gebeden voor haar en haar familie. Rust zacht, Sarah.”

Bekijk ook: Verbijstering na moord studente

De verdachte van de steekpartij, een 23-jarige man uit Rotterdam, werd aangehouden op het station van Eindhoven.

De politie trof Papenheim, na een melding dat er ruzie was geweest, gewond aan in haar woning. Pogingen het slachtoffer te reanimeren mochten niet meer baten. Onderzoek wees al snel richting de 23-jarige verdachte, die in hetzelfde woonblok woonde. Verdachte en slachtoffer waren volgens de politie bekenden van elkaar.

Angst

Volgens een kennis was Papenheim angstig voor een mannelijke bewoner in het complex. „Ze was ontzettend bang voor hem en hij was soms erg intimiderend. Ze durfde daarom vaak ook niet naar huis.”