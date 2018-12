Palestijnse schutter doodt twee Israëliërs

Het Israëlische leger meldt dat de aanvaller het vuur had geopend op mensen bij een bushalte ten noorden van Jeruzalem.

De schutter sloeg op de vlucht, maar volgens de Israëlische legerradio is hij doodgeschoten door gewapende voorbijgangers. De schietpartij had plaats in de buurt van de Joodse nederzetting Ofra, waar een andere schutter zondag nog zeven mensen verwondde.

Sinds het najaar van 2015 zijn er opnieuw toenemende aanvallen op de Westelijke Jordaanoever. Israël had in 1967 in de Zesdaagse Oorlog, onder meer Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever veroverd. De Palestijnen eisen het gebied voor hun eigen staat Palestina, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.