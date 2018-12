Staatscommissie: ’Politieke systeem moet op de schop’

De commissie onder leiding van Johan Remkes – oud-minister en Commissaris van de Koning – doet aanbevelingen waar de politiek nu over na zal moeten denken. De onderzoekers hebben onze democratie en ons politieke systeem onder de loep genomen en zien dat er een lijst aan zaken moet gebeuren om die toekomstbestendig te maken. „De maatschappelijke realiteit laat zien dat de parlementaire democratie op dit moment niet voor iedereen even goed werkt en dat burgers voor wie de democratie minder goed werkt, dreigen af te haken op de politiek of al afgehaakt zijn”, stelt het rapport. In een toelichting zegt Remkes tegen De Telegraaf over dreigende onrust over de democratie: „Kijk wat er in Frankrijk aan de hand is, dat is wel een teken aan de wand.”

Verkiezingsuitslag vertalen

Een van de belangrijkste aanbevelingen om te voorkomen dat burgers afhaken wegens gebrek aan echte invloed is een gekozen formateur. Tegelijkertijd met de Kamerverkiezingen zouden mensen dan een stem uit moeten brengen op een formateur die na de verkiezingen de leiding neemt bij het vertalen van de verkiezingsuitslag naar een kabinet. Hij of zij bekijkt dan welke partijen er bij elkaar in het kabinet zouden moeten komen. Lukt het de gekozen formateur in drie maanden niet om een coalitie te smeden, dan kan het eventueel weer op de ’ouderwetse manier’, stelt Remkes’ commissie voor. Volgens hem is de gekozen formateur een oplossing voor het probleem dat burgers de kabinetsformatie te ondoorzichtig vinden, daar hebben kiezers weinig invloed op. „Tijdens de formatie werd er natuurlijk heel weinig naar buiten gebracht”, zegt Remkes in een toelichting over die frustratie.

De staatscommissie pleit ook voor een bindend referendum, maar dan van correctieve aard. Dat betekent dat burgers een referendum kunnen afdwingen over wetten die al aangenomen zijn in het parlement. Als die wet dan via het referendum weggestemd wordt, moet de politiek die uitslag uitvoeren.

Daar moeten volgens Remkes wel wat regels aan verbonden zijn. Zo wil hij dat referenda niet te makkelijk zijn af te dwingen en daarom zouden er minstens 400.000 handtekeningen van burgers voor nodig zijn. Verder wil hij dat de uitslag pas bindend is als een derde van de kiesgerechtigden voor één van de twee opties heeft gestemd.

Vrijheidsdag

Maar in het rapport van Remkes, waar twee jaar aan gewerkt is en wat 384 pagina’s beslaat, staan veel meer aanbevelingen. Zo adviseert de staatscommissie om Bevrijdingsdag voortaan altijd een vrije dag te maken en het te verbreden naar Vrijheidsdag. Op 5 mei zouden we dan elk jaar onze democratie en rechtsstaat moeten vieren.

Kiesstelsel op de schop

Ook adviseert de commissie het kiesstelsel voor de Tweede Kamer te veranderen. Voortaan zouden moeten mensen kunnen kiezen of ze op een partij stemmen of vooral op een kandidaat op de lijst van die partij. Dat laatste zou zwaarder dan nu moeten meewegen waardoor individuele kandidaten, die bijvoorbeeld opkomen voor een bepaalde regio, meer kans maken om in het parlement te komen. Kan dat er nou voor zorgen dat er minder grijze muizen in Den Haag meeliften op de lijst? „Ik ben de allerlaatste om Kamerleden grijze muizen te noemen, maar ik constateer wel dat er héél veel dezelfde mensen hier rondlopen”, zegt Remkes. Hij zou het goed vinden als er, in plaats van carrièrepolitici. ook parlementsleden met ’praktische intelligentie’ in de Kamer komen.

Nog een grote, voorgestelde aanpassing aan onze rechtsstaat: de commissie wil een Constitutioneel Hof. Dat is een rechtbank die na het aannemen van een wet kan toetsen of die wel binnen onze grondwet past. Op die manier kan de rechter dus oordelen dat een nieuwe wet, ondanks dat die al door de politiek is aangenomen, toch niet niet door de beugel kan.

Partijverbod

Remkes en zijn commissie zien dat er ook gevaren op de loer liggen als het gaat om beïnvloeding via digitale middelen. Zo moet onderzocht worden hoe algoritmes (de formules op basis waarvan digitale programma’s werken) op sites als Twitter en Facebook bepalen welke politieke informatie we te zien krijgen. Politieke partijen worden verplicht te rapporteren welke digitale middelen zij hebben ingezet, als het aan Remkes ligt. Bij campagnes moet duidelijk zijn wie ervoor betaald heeft. De strengere regels rondom campagnes die Remkes voorstelt bevatten in het uiterste geval, als een partij een gevaar vormt voor de democratie, zelfs de mogelijkheid van een partijverbod. Verder moet stemmen makkelijker worden: duidelijkere biljetten, ’early voting’ moet mogelijk worden en stemmen moeten elektronisch geteld.

Afsplitsingen

Er staan ook dingen juist níet in het rapport. Ondanks dat Remkes constateert dat veel mensen zich ergeren aan de vele afsplitsingen in de politiek waardoor de boel onbestuurbaar wordt, ziet hij weinig mogelijkheden om daaraan iets te doen. Een forse verhoging van de kiesdrempel vindt hij bijvoorbeeld in strijd met het ’Nederlandse concept van representatie’.

Ook met de roep om de Eerste Kamer af te schaffen wil zijn commissie niks doen. „De politieke samenstelling van de Kamers verschilt steeds meer van elkaar en het wordt steeds moeilijker om regeringscoalities te vormen die een meerderheid hebben (en houden) in beide Kamers”, erkent de commissie enerzijds. „De staatscommissie onderkent de problematische kanten van deze ontwikkeling. Maar deze wegen niet op tegen de waarde van de Eerste Kamer als democratisch correctiemechanisme op enige afstand van de regering en het regeerakkoord.” Wel wil Remkes dat de meerwaarde van een Eerste Kamer beter wordt benut. Nu kan die alleen maar wetten aannemen of afwijzen die eerder in de Tweede Kamer zijn aangenomen. De staatscommissie wil dat die wetten ook gewijzigd teruggestuurd kunnen worden zodat de Tweede Kamer er nog eens naar moet kijken.

Het is de vraag in hoeverre de vele aanbevelingen ter harte worden genomen. Sommige zijn snel in te voeren, maar voor de belangrijkste – zoals het bindend referendum – moet de grondwet gewijzigd worden. Dat is een lang proces en daar is brede politieke steun voor nodig.