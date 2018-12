Brand vernietigt duizenden stemmachines Congo

Het vuur legde zo’n 7000 stemmachines in de as, ongeveer 70 procent van de apparatuur die moest worden gebruikt voor het stemmen in Kinshasa, waar meer dan 15 procent van de bevolking van het land woont. Daardoor is het stemmateriaal voor 19 van de 24 kiesdistricten in de hoofdstad verloren gegaan.

De verkiezingscommissie van de Democratische Republiek Congo zei in een verklaring dat de voorbereidingen van de verkiezingen gewoon doorgaan. Die zijn bedoeld om een opvolger te kiezen voor president Joseph Kabila, die na achttien jaar aan de macht zou moeten opstappen.