Geen nader onderzoek arrestatie Michael P.

Hij was ook niet op zijn rechten gewezen. Dat gebeurde doelbewust, omdat men dacht dat Faber mogelijk nog in leven was en P. hen naar haar kon brengen. Het arrestatieteam was op pad gestuurd met de boodschap „stevig aanpakken, maar de grens ligt bij geweld.” P. zegt dat het arrestatieteam zijn schouder heeft gebroken.

Volgens het hof blijkt op geen enkele wijze „dat door de plaatselijke top van het Openbaar Ministerie en de politie opdracht gegeven is of is ingestemd met de toepassing van fysiek geweld tegen de verdachte.” Daarom is nader onderzoek naar de arrestatie niet nodig, oordeelde het hof donderdag in een tussenarrest.

Wel wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de seksuele belevingswereld van P. Het OM meende dat hij daar vorige keer niet voldoende openheid over had gegeven, P. heeft aangegeven opnieuw mee te willen werken aan zo’n onderzoek van het Pieter Baan Centrum. Het is nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren.

28 jaar en tbs

P. werd afgelopen juli veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs. Hij ging in hoger beroep. Het is de bedoeling de zaak eind mei volgend jaar inhoudelijk te behandelen.

De 25-jarige Faber verdween ruim een jaar geleden tijdens een fietstocht in de bossen bij Utrecht. Een kleine twee weken later werd haar lichaam gevonden, begraven in de buurt van Zeewolde. Dat gebeurde op aanwijzingen van P., die kort daarvoor was aangehouden.