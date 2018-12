Winter wonderland: dit weekend sneeuw op komst

Als je zondagochtend de gordijnen opent, is de kans op een witte wereld vooral groot als je in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel of het oosten van Gelderland woont. Indien je een sneeuwpop wil maken wordt het aangeraden direct naar buiten te gaan, want in de loop van de ochtend gaat de winterse neerslag steeds meer over in regen. Zo meldt Weeronline.

Gevoelstemperatuur

Komende dagen is het droog en koud. Vrijdag en zaterdag ligt de middagtemperatuur rond, of net boven het vriespunt en in de nachten zakt het kwik verder onder het nulpunt.

In het noorden, midden en oosten is het vrijdag grotendeels bewolkt en in het zuiden en westen wat zonniger. Het wordt 1-2 graden, maar door een matige (noord)oostenwind is het voor het gevoel -2 tot -4.

Zaterdag verloopt vrij zonnig, maar wel nog kouder. Het kwik komt amper boven 0 en vooral in het noordoosten is kans op een ijsdag (maximumtemperatuur onder 0). Door een matige tot vrij krachtige zuidooster ligt de gevoelstemperatuur zaterdagmiddag rond -5.