Gevoelig ’euthanasieproces’ na overlijden Rotterdamse patiënt Duitse justitie tegen arts: ’U doodde een mens, zonder moordenaar te zijn’

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

De Duitse arts Andreas B. (rechts) met zijn advocaat Wostry in de rechtbank in Essen. Ⓒ De Telegraaf

ESSEN - De Duitse arts Andreas B. ontkent een Nederlandse longpatiënt om het leven te hebben gebracht. Dat verklaarde hij dinsdag in de rechtbank in de West-Duitse stad Essen. „Mijn cliënt heeft in goed overleg met familie, artsen en verplegers het leven beëindigd”, aldus diens advocaat tegen dit dagblad.