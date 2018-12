Pijnlijk dilemma in rechtszaak fatale spoedrit

Ⓒ ANP

ZWOLLE - Haastig rijdend naar een ernstig ongeval, veroorzaakte brandweerman Tim W. zelf een ongeval. Eentje met dodelijke afloop. Vanwege dit strafbare feit verscheen de verdachte, gehuld in korpsuniform, vandaag voor de rechtbank in Zwolle. „Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van W. om snel ter plaatse te zijn en hulp te bieden. Maar hij heeft met zijn gedragingen het overige verkeer in gevaar gebracht.”