Verdachte gepakt in Amsterdamse vergismoord

De aanhouding is het gevolg van de nieuwe informatie uit de gekraakte PGP-telefoons van Ennetcom in Canada, waar het Openbaar Ministerie (OM) in 2016 beslag op wist te leggen. Hierdoor kreeg het OM toegang tot miljoenen berichten die op de versleutelde telefoons stonden.

De 30-jarige Eggermont werd in de nacht van zaterdag op zondag 13 juli 2014 doodgeschoten in de Amsterdamse Conradstraat. Deze ’vergismoord’ wordt gezien als het dieptepunt van de Amsterdamse onderwereldoorlog. De schutter had het vermoedelijk gemunt op een ander persoon die in net zo’n auto reed.

De 26-jarige Hosseini stierf op woensdag 3 september 2014 op de bijrijdersstoel van een grijze Volkswagen Polo op de Pisuissehof in Osdorp.

Volgens Het Parool is de verdachte een Amsterdammer, die Hosseini zou hebben gedood omdat die de vergismoord op Eggermont had gepleegd.

De verdachte moet vrijdag verschijnen voor de rechter-commissaris. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De politie verstrekt op dit moment niet meer informatie, aangezien de verdachte in beperkingen zit. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.