Dood Sarah niet eerste familiedrama

Rotterdam - De gewelddadige dood van de 21-jarige Amerikaanse studente Sarah Papenheim, die woensdag werd vermoord in haar studentenwoning in het Rotterdamse complex De Snor, is niet het enige drama dat haar ouders is overkomen. Een paar jaar geleden moesten zij al afscheid nemen van hun 20-jarige zoon, die zelfmoord pleegde.