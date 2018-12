Vier aanhoudingen in witwasonderzoek

Archiefbeeld. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - In een onderzoek naar witwassen zijn vier personen aangehouden. Dat gebeurde bij een actie van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), die hiervoor acht panden in Amsterdam, één in Lisse en één in Portugal heeft doorzocht. Hierbij werd beslag gelegd op 10.000 euro contant geld, een gouden Rolex-horloge, computers, mobiele telefoons en bankrekeningen in Nederland, Spanje, Portugal en Italië.