Woede om ’racistische’ opmerking burgemeester Hilversum

Broertjes maakte de vergelijking in de vergadering (zie het fragment in onderstaande tweet) na de mededeling dat oud-raadslid Henk Blok van Hart voor Hilversum als eenmansfractie verder ging. „Dat betekent dat de fractie Hart voor Hilversum nu nog bestaat uit zeven leden. Ik wens de heer Slingerland succes en ik hoop niet dat het verhaal van de zeven negertjes zoals we dat vroeger...”, zo stelde de burgemeester. Hij realiseerde zich dat zijn vergelijking ongepast was en maakte zijn zin niet af.

De Hilversumse PvdA-burgemeester en oud-hoofdredacteur van de Volkskrant verwees in zijn opmerking naar het lied ’tien kleine negertjes’, een Amerikaans kinderliedje uit 1868. In het lied verdwijnt in ieder couplet een negertje.