Ontslagen man bedreigt ex-collega’s

Archiefbeeld. Ⓒ Hollandse Hoogte

ASCHAFFENBURG - Speciale eenheden van de Duitse politie hebben in de plaats Aschaffenburg een gebouw bestormd en een gewapende man gearresteerd. De voormalige werknemer van het bedrijf in het gebouw was daar donderdagochtend binnengegaan en had enkele uren twee vrouwen vastgehouden.