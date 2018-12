Akkoord over staakt-het-vuren Hodeida in Jemen

Guterres voegde eraan toe dat de overeenkomst de inzet van neutrale troepen en humanitaire corridors omvat. Een politiek kader in de vorm van een overgangsregering zal aan de orde komen in een volgende ronde van vredesbesprekingen in januari. Eerder was al overeenstemming bereikt over heropening van de luchthaven van Sanaa en het herstarten van de olie-export in het door oorlog verscheurde land.

Westerse naties dringen er bij de sjiitische Houthi-rebellen en de door Saoedi-Arabië gesteunde regering op aan stappen te zetten voor een politiek proces om de oorlog te beëindigen. Die heeft tienduizenden mensen het leven gekost.