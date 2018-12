Rutte: EU moet Ierse kwestie verduidelijken

May zoekt bij de andere EU-leiders vooral garanties over de zogenoemde ’backstop’, een soort verzekeringspolis dat er tussen Noord-Ierland en Ierland nooit een harde grens, met hekken en douanecontroles, komt. Feitelijk blijft Noord-Ierland dan binnen de douane-unie met de EU zolang er geen nieuw handelsakkoord tussen Londen en Brussel is. Veel Britten en Noord-Ieren zijn bang dat deze status permanent zal blijken.

De EU-leiders zullen donderdagavond, nadat May de zorgen van haar parlement heeft toegelicht, zonder haar bespreken of en hoe ze de Britten over de streep kunnen trekken. „De marges zijn klein”, aldus Rutte, „omdat de Britten zelf veel rode lijnen hebben getrokken.”

De blijvende onzekerheid over de manier waarop het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 uit de EU stapt is volgens Rutte „niet in het belang van Nederland en in niemands belang. Als iemand denkt dat ’nexit’ een goed idee is, kijk naar Engeland en zie de enorme schade die het aanricht.”

De 27 spreken ook over de verdere voorbereidingen die nodig zijn voor het geval de hele brexitdeal niet doorgaat en de Britten de EU niet ’ordelijk’ verlaten.