Advocaten vinden weinig bewijs Satudarahzaak

De politie deed in Limburg een reeks invallen in het onderzoek naar motorbende Satudarah (archiefbeeld). Ⓒ ANP

ROERMOND - Advocaten van verdachten in de zaak Satudarah Geleen vinden weinig of geen bewijs voor de beschuldigingen door het Openbaar Ministerie (OM). Dat bleek donderdag tijdens de derde zittingsdag van het proces tegen zeven van tien verdachten. Het OM verdenkt hen van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen, afpersing, bedreiging, gijzeling en wapenbezit. Op onderdelen zijn de verdenkingen per verdachte anders.