Na 17 jaar verdachte gearresteerd voor moord ’Duitse Maddie McCann’

De Duitse politie heeft een nieuwe verdachte voor de mysterieuze moord op de 9-jarige Peggy aan weten te houden. Het gaat om de 41-jarige Manuel S., een vader van twee kinderen. Hij is volgens Duitse media eerder ondervraagd door de Duitse politie, maar door gebrek aan bewijs liep dat op niets uit.

De begrafenisondernemer zou in een nieuw verhoor – van negen uur lang – in september bekend hebben het lichaam van het meisje naar een bos te hebben gebracht. Maar dinsdag in de rechtszaal ontkende S. het meisje te hebben vermoord. Zijn advocaat maakt bezwaar tegen zijn arrestatie.

’De Duitse Maddie’

Het jonge schoolmeisje Peggy Knobloch (9) verdween in 2001 spoorloos. Ze wordt daarom ook wel de ’Duitse Madeleine McCann’ genoemd, schrijft Nieuwsblad. Het blonde meisje met de opvallende blauwe ogen liep op die dag zoals altijd naar huis in Lichtenberg, een dorp met een duizendtal inwoners.

Toen haar moeder ’s avonds thuiskwam van haar werk en merkte dat haar dochter nog niet thuis was, sloeg ze meteen alarm. Er startte een grote zoektocht, maar zonder succes. De zaak hield Duitsland in zijn greep. Maar uit een groot onderzoek werd nooit duidelijk wat er precies met Peggy die bewuste dag is gebeurd.

Paddenstoelen

Het stoffelijk overschot van Peggy werd pas in juni 2016 gevonden, ruim vijftien jaar na haar mysterieuze verdwijning. Een man die paddenstoelen aan het plukken was, vond haar op minder dan vijftien kilometer van haar ouderlijk huis.