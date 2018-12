’Overheid mede aansprakelijk voor ongeval Stint’

„In mijn beleving is de overheid mede aansprakelijk voor het ernstig ongeval. Dat is een harde bevinding, maar als we de beschikking van 1 oktober dit jaar van de minister lezen blijkt dat bij het eerste verkennend onderzoek al onveilige aspecten naar voren komen. Dat had ook in 2011 gevonden kunnen en moeten worden”, zegt Drost. Ook de fabrikant kan volgens hem aansprakelijk gesteld worden voor het ongeval met de Stint.

De Stints werden op 1 oktober van de weg gehaald nadat bij een ongeval met het voertuig in Oss vier kinderen waren omgekomen.