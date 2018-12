Taakstraf voor brandweerman om fataal ongeval

De brandweerwagen had de sirene en zwaailichten aanstaan en reed met ongeveer 100 kilometer per uur door rood licht. In de richtlijnen voor de brandweer staat dat het negeren van een rood licht met maximaal 20 kilometer per uur is toegestaan. Ook moet de chauffeur wel blijven opletten.

„Ik reken het de verdachte ernstig aan dat hij tijdens de uitoefening van zijn taak zijn verantwoordelijk ten opzichte van de veiligheid van zijn medeweggebruikers onvoldoende in acht heeft genomen”, zei de officier van justitie in Zwolle.

De uitspraak is op 21 december.