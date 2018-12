Vriend hoofdverdachte Chekatt opgepakt

Deze had een nauwe band met de beroepscrimineel Chekatt en ze zaten eerder samen in de cel. Chekatt zou voor hij dinsdag op voorbijgangers in het centrum van Straatsburg schoot bij deze vriend in Lingolsheim, ten zuidwesten van de stad, hebben overnacht. Eerder pakte de politie de ouders en twee broers van Chekatt op.

De politie is donderdag ook met veel manschappen in actie gekomen in de Straatsburgse wijk Neudorf. De actie richtte zich volgens de Dernières Nouvelles d’Alsace op een straat nog geen anderhalve kilometer ten zuiden van het centrum van de stad. Er zijn kennelijk huiszoekingen gedaan door zwaar bewapende agenten. Die hebben ’luchtsteun’ van drones gekregen, maar volgens Franse media zijn bij deze acties geen arrestaties verricht.