Maarten in Workum: uur voor op schema

„We dachten dat we juist ruim op tijd gingen”, zegt Paul van den Berg als hij met een aantal teamgenoten van waterpoloteam SG De Vliet uit Het Westland op weg is naar de start in Stavoren. Honderden mensen zwommen daar vijfhonderd of tweeduizend meter mee met de zwemmer. Maar het team miste dus de start. „We hebben gelukkig wel vijfduizend euro opgehaald en daar gaat het om.”

Hoewel tientallen zwemmers de start in Stavoren niet haalden, was het merendeel wel op tijd, al dan niet op het nippertje. De zwemmers hebben, soms in teamverband, bij elkaar opgeteld met hun deelname ruim 350.000 euro opgehaald voor onderzoek naar kanker, het doel van de zwemtocht. Dat bedrag kan de komende dagen nog oplopen.

„Wij hebben 3100 euro opgehaald”, zegt Maike Vermeulen (19) als ze net het water uit komt. Met vijf teamgenoten van een korfbalteam van vereniging Kinea uit De Knipe deed ze mee. „Eén iemand heeft haar vader verloren aan kanker. Van een ander is de moeder ziek.” Ook Vermeulens vader, Gerco (54), leed aan de ziekte. „Ik ben nu vier jaar schoon”, zegt de man. Het deed wel wat met het team, zegt Vermeulen. „Op het laatst zagen we allemaal mensen uit het dorp langs de kant, toen werd ik toch wel wat emotioneel.”

Gaatje

Van der Weijden is zaterdag rond zeven uur aangekomen in Workum, een uur eerder dan gepland. Volgens de organisatie gaat het goed met de zwemmer. Het gaatje in zijn pak dat geplakt is, veroorzaakt tot nu toe geen last.

Workum is de zesde stad op de route. Naar verwachting zal hij voor middernacht Bolsward nog aandoen. Hij zit dan op ongeveer de helft van de tocht. Daarna duurt het nog zo’n tien uur voordat hij in Harlingen is. Vanaf daar is het nog een kilometer of dertien tot hij Franeker aantikt en het zwaarste gedeelte begint: de route tot aan Dokkum, die onder schaatsers van de echte tocht bekendstaat als ’de hel van het noorden’.

Verkeer

Bij zijn vorige poging strandde Van der Weijden bij Burdaard, iets meer dan tien kilometer voor Dokkum. Of het dit jaar wel gaat lukken, is vanzelfsprekend de grote vraag. De tweede poging trekt in elk geval ongelooflijk veel publiek. Bij plaatsjes als Molkwerum, Stavoren en Hindeloopen kwam het verkeer vast te staan. Het gros van dat publiek kan geen genoeg krijgen van de zwemtocht.

Toch is er ook een aantal bezoekers – Friezen – bang voor nog een tocht. „Ik vind het heel mooi, maar dit moet niet ieder jaar gebeuren”, vindt Roel van der Meulen (67) uit Warns. „Dan wordt het een gewoonte en begin je op een gegeven moment te denken: nou alweer?”