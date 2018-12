Waar kun je in de kerststemming komen?

Kerstfeest in de Jordaan; hier nog met Marjolijn Touw als Tante Leen en Rob van de Meeberg als Johnny Jordaan. Ⓒ Foto Neeltje Knaap

Warme chocolademelk, glühwein, de geur van dennennaalden en feestelijke lichtjes. Gedurende de donkere dagen, in aanloop naar Kerstmis, snakt iedereen naar een beetje gezelligheid. In talloze theaters kun je de komende tijd al flink in de kerststemming komen.