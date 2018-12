Big Brother loert naar ’stalkers’ tijdens concert

Een beveiligingssysteem zette bij het concert Rose Bowl, enkele maanden geleden, een kiosk op waar beelden van de zangeres werden vertoond. De bezoekers die naar de schermen tuurden, werden stiekem gefilmd.

Die beelden werden naar een ’commandopost’ in Nashville gestuurd, waar de beelden naast de portretten van honderden bekende stalkers werden gelegd. Bij het proces is gezichtsherkenning ingezet, schrijft Rolling Stone.

„Iedereen die langskwam, zou naar de beelden kijken. Op dat moment ging de techniek erachter werken”, legt Mike Downing van de Oak View Group uit.

Het bedrijf houdt verder zijn kaken stijf op elkaar. Wat er precies met de beelden is gebeurd en of de stalkers daar nog iets over hebben gehoord of van gemerkt, is niet bekendgemaakt.