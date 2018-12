Frankrijk kijkt uit naar ’opvallend detail’ Chekatt

Het verhaal achter het vlekje is minstens zo opvallend. Zo’n vlekje wordt in de Arabische volksmond zebibah genoemd en betekent letterlijk vertaald rozijn. In werkelijkheid is het een donkere, eeltige bidvlek, die wordt gezien als ’gift van god’ en alleen voor de meest vrome moslims is. De vlek ontstaat omdat moslims vijf keer per dag te bidden, waardoor het voorhoofd zeker 34 keer de grond raakt en er een vlek of bultje ontstaat.

Dat vlekje lijkt een bevestiging van het ’overdreven bekeringsgedrag’ van Chekatt, een term die al snel viel dinsdagavond na de schietpartij in hartje Straatsburg.

Crimineel en terrorist

De 29-jarige schutter is een van de 12.000 ’gangster-jihadisten’ die Frankrijk zou herbergen; ze zijn zowel crimineel als potentiële terrorist.

Wat dat betreft is Chekatt een schoolvoorbeeld. Een lang, crimineel verleden, waarbij steeds meer de nadruk komt te liggen op radicalisering en uiteindelijk terrorisme. Geboren in een arm gezin, mislukt op school. Lang werkloos. Veroordeeld voor mishandeling en inbraken. Uiteindelijk zou hij, in de gevangenis, zich ’anders gaan gedragen’.

’Overdreven bekeringsgedrag’

Dat valt cipiers op. Ze schakelen de nationale veiligheidsdiensten in en die bevestigen het ’overdreven bekeringsgedrag’ van Chekatt, na een bezoekje aan de bajes.

Toch verwacht niemand dat er daadwerkelijk écht iets gebeurt; buren niet, bekenden evenmin. Autoriteiten ook niet. „In de gevangenis moedigde hij religie in radicale vorm aan, maar niets in zijn manier van leven suggereerde dat hij van plan was ook te handelen”, zei de Franse staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez.

Op de radar, maar niet aan leiband

Veel mensen hebben hun twijfels over de veiligheidsdiensten; wéér een terrorist die bekend is bij de autoriteiten, maar toch zijn gang kan gaan. Hoe kan dat?

Blijkbaar is het onmogelijk om alle duizenden criminelen die óók radicaal gedachtegoed hebben, te volgen. Bij Chekatt ligt dat iets anders; hij was aangeduid als ’Fiche S’ en werd dus gemonitord.

En toch. Diezelfde ochtend zou hij zich moeten melden in een nieuw moordonderzoek. Dat deed hij niet. Agenten vonden hem ook niet thuis, want ook ’Fiche S’-terroristen-in-de-dop kunnen niet 24 uur per dag aan de leiband van de overheid lopen - ze mogen niet zomaar worden opgepakt.

Door dat nieuwe moordonderzoek werd heet onder de voeten van Chekatt. Hij had wéér een gevangenisstraf in het vooruitzicht. De stoppen sloegen daarom afschuwelijk door, zo reconstrueren Franse media.

Zoektocht

Inmiddels is de schietpartij twee dagen geleden. Dat verkleint de kans dat Chekatt wordt gepakt aanzienlijk. „De tijd dringt”, bevestigt de Frans-Belgische terrorisme-expert Claude Moniquet.

„Hoe cruciaal die eerste 48 uren zijn, hangt af van het netwerk en de intelligentie van de voortvluchtige. Als ze een goed netwerk hebben, kan het bijzonder lang duren eer ze gepakt worden. Kijk maar naar Salah Abdeslam of de schutter van Berlijn.”

