Verdachte Straatsburg gedood in vuurgevecht met politie

Chekatt werd gedood toen agenten van een anti-terreureenheid hem gewond op straat tegenkwamen, zo heeft minister Christophe Castaner (Binnenlandse Zaken) inmiddels verklaard. Dat gebeurde in de wijk La Meinau, in het zuiden van Straatsburg. Eerder werd gevreesd dat hij vermoedelijk zou zijn gevlucht, eventueel naar het buitenland.

De 29-jarige Fransman hield zich in een loods of magazijn schuil. Toen de politie aankwam, opende Chekatt zelf nog het vuur, maar miste de agenten. Direct daarop werd hij zelf doodgeschoten.

Na de politieactie applaudisseerden Fransen spontaan naar de agenten, zo toont een video die rondgaat op Twitter:

De afgelopen dagen werden de Fransen gevraagd uit te kijken naar de man die in Straatsburg om zich heen begon te schieten en drie mensen dodelijk raakte.

Crimineel en terrorist

Chekatt heeft een zeer uitgebreid strafblad en was bekend als ’gangster-jihadist’, een aanduiding voor criminelen die ook extremistische gedachten hebben. In de gevangenis zou hij verder zijn geradicaliseerd. Chekatt was in beeld bij veiligheidsdiensten.

Dinsdagochtend moest hij zich melden voor een nieuw moordonderzoek. Chekatt bleef weg. Toen politie poolshoogte kwamen nemen bij hem thuis, was hij verdwenen. Wel werden er granaten gevonden. Die avond opende hij het vuur op passanten nabij de kerstmarkt.

