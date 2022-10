Yeşilgöz: ’Nog betere samenwerking in Europa nodig in strijd tegen narcoterreur’

Binnenland

Politie achtervolgt 15-jarige jongen in auto met drugs: rit eindigt met crash tegen woning

Een 15-jarige jongen is dinsdag in een auto na een politieachtervolging tegen de gevel van een woning gebotst. Hij ging ervandoor in de wagen toen agenten hem spotten tijdens een mogelijke drugsdeal. Na de botsing volgde een achtervolging te voet, waarna hij in de kraag werd gevat.