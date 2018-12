Ophef om actie handhaver: ’Triest, bij een uitvaart’

Een café-eigenaar beschrijft het voorval. Hij zag hoe een handhaver van de gemeente de bestuurder van een rouwauto aansprak, terwijl die druk was met een uitvaart. „Is het nu echt nodig om diegene er op te wijzen dat hij 10cm op een invalidenparkeerplaats staat?”, schreef Patrick Langenbach op zijn sociale media-accounts.

Langenbach kreeg bijval van Jos van Son, oud-wethouder van Den Bosch. „Ik heb het mogen aanschouwen. Een diep trieste aanleiding en compleet het verkeerde moment om je te laten gelden”, aldus Van Son.

„Het was inderdaad triest”, verklaart Langenbach aan De Telegraaf. „Op zo’n moment je laten gelden... Dat de auto 10 centimeter moet opschuiven maar deze keer mag blijven staan. Een, eh, onhandige actie”, aldus de eigenaar van horecagelegenheden De Kentering en D'n Beer.

Langenbacht deed melding via Twitter. „Dat is gebruikelijk hier om dingen snel aan de kaak te stellen; van ernstige dingen tot een vuilnisbak die niet is geleegd”, vertelt hij.

Ruim 48 uur later reageerde de gemeente. „Spannende film op tv”, was de ietwat cynische uitleg. Ongepast, vindt ook Langenbach, maar sinds regionale media het relletje oppakten, krijgt gemeente-medewerker ’Sandy’ allerlei verwensingen online.

„Nu gaat iedereen zich ermee bemoeien. Het is uit de hand gelopen, dit was niet mijn intentie. Natuurlijk was die reactie van de gemeente niet zo slim, maar dat mensen haar persoonlijk gaan aanvallen en haar nu doormidden zagen, hoort ook niet.”