Alles om Brexit te redden

De Britse premier May overlegt met Mark Rutte en Angela Merkel voorafgaand aan de EU-raad gisteravond in Brussel. Ⓒ foto EPA

BRUSSEL - Om de Brexit-deal door het Britse parlement te krijgen, moet de bittere pil voor het Verenigd Koninkrijk wat verguld worden. De hele nacht vergaderden EU-leiders in Brussel hoe ze premier May konden helpen de overeenkomst door het Britse parlement geloodst te krijgen. Maar het koord waar ze op moeten dansen is flinterdun.