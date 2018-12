Nieuwe terreurgolf door Hamas

Een Israëlische soldaat die de aanslag bij Ramallah overleefde wordt getroost door een omstander. Ⓒ foto REUTERS

TEL AVIV - Van onze correspondent Israël is in de greep van een Palestijnse terreurgolf waarbij de extremisten een nieuwe tactiek hanteren: ‘drive by shootings’. Hoofdverantwoordelijk is Hamas, die uit angst voor een oorlog in Gaza haar ‘werkterrein’ heeft verlegd naar de Westelijke Jordaanoever.