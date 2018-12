Grote brand in autobedrijf in Veldhoven

„Door de hitte hebben die omliggende gebouwen wel wat schade opgelopen, maar gelukkig hebben we ze kunnen sparen”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

De brand was tot in de verre omtrek te zien. Mensen die in de buurt van het autobedrijf wonen, kregen het advies hun deuren en ramen gesloten te houden wegens de rookoverlast.