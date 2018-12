Halsema: boerka past niet bij Amsterdam

Daar herhaalde de GroenLinks-bestuurder dat er in Amsterdam geen prioriteit wordt gegeven aan de handhaving van het ’boerkaverbod’, als dat wordt ingevoerd. Eerder zei Halsema tegen stadszender AT5 over het boerkaverbod: „Ik ben het niet van plan om dat te gaan handhaven, ik vind dat zó niet bij onze stad passen.” Die woorden vielen onder andere verkeerd bij het kabinet, dat Halsema terechtwees.

In Nieuwsuur werd de vraag gesteld aan Halsema of de boerka of nikab dan wél bij Amsterdam past. Halsema reageerde: „Nee, die hoort ook niet bij Amsterdam.” Ze vertelde op een avond in Nieuw-West ’geconfronteerd’ te zijn met haar eerdere uitspraken die ze deed als Tweede Kamerlid. Ze sprak zich toen juist uit tegen de hoofddoek. „In die context heb ik de uitspraken gedaan”, aldus Halsema. Halsema herhaalde: „Als de wet is ingevoerd, dan geldt die ook in Amsterdam, maar we geven geen prioriteit aan de handhaving.”