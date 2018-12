Strip-rel-basisschool dreigt ouders met celstraf

De school in Zaandam, waar het tumult zich afspeelt, heeft inmiddels demonstratief een bordje ’Verboden voor Onbevoegden’ geplaatst bij het toegangsplein. Een poging om de moeder van een elfjarige leerlinge en haar partner te weren van het complex.

Zij hadden geklaagd over een spelletje ’strip-roulette’ waarbij kinderen fiches konden krijgen door hun kleding uit te trekken, waardoor twee jongetjes in hun onderbroek kwamen te staan.

De ouders van het meisje klaagden daarover en kregen bijval van belangenvereniging Ouders & Onderwijs, dat vond dat er ’grenzen waren overschreden’. O&O sprak van een ’weinig constructieve houding’ van de school.

De moeder en haar vriend hebben inmiddels zelfs een pleinverbod aan hun broek. Alleen, het plein lijkt – in tegenstelling tot een ander schoolplein dat met een hek is afgezet – op de openbare weg te staan, waardoor het locatieverbod daar helemaal niet kán worden opgelegd. De gemeente kon daar gisteren geen duidelijkheid over geven. „Maar als dat zo is, dan moeten we daar iets mee”, zei een woordvoerder.

"Op overtreding verbod kan zestien maanden celstraf staan"

De advocaat van de school schreef de moeder en haar partner niettemin een brief waarin hij erop wijst dat overtreding van zo’n verbod, dinsdag werd de politie al gebeld door de directrice, op zestien maanden celstraf kan komen te staan.

Ook niet bepaald een manier om de kou uit de lucht te halen, zeker omdat de ouders al aangifte van smaad hadden gedaan tegen onderwijsbestuurder Niko Persoon en de directrice, nadat er een ’feitenrelaas’ was gepubliceerd waarin de moeder en haar vriend herleid konden worden.

Het is niet de enige opvallende beslissing die het management van de Hannie Schaftschool – dat nergens op wil reageren – nam, want een verzoek van onderwijswethouder Ram om gezamenlijk aan tafel te zitten, werd resoluut afgeslagen. De ouders waren wel bereid om zonder voorwaarden aan te schuiven.

Gisterochtend besloten zij in ieder geval om het niet tot een confrontatie te laten komen, in het belang van hun twee schoolgaande dochters, door ze bij de ingang af te zetten en daarna te vertrekken.

„Voor de zekerheid”, zei de partner van de moeder. „We wilden een traumatische ervaring voor de kinderen voorkomen. Er kwam geen politie en we zijn niet aangesproken door de school. Het verliep heel rustig.”

De schoolleiding blijft volhouden dat de kwestie weinig om het lijf heeft en beweert dat de ouders al jaren bezig zijn om de school zwart te maken, iets wat zij met klem ontkennen.

De soap aan de Zaan lijkt dan ook nog niet voorbij. Niko Persoon baalt dan ook vooral van iets anders, zo vertelde hij De Telegraaf eerder: „Ik betreur het vooral dat het zo groot wordt gemaakt.”