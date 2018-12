NS wil chaos op Schiphol aanpakken

NS probeert hier een oplossing voor te vinden door internationale reisaanbieders te polsen om vooraf al online treinkaartjes van en naar Schiphol aan toeristen te verkopen. Dit om de uitpuilende luchthaven te ontlasten.

„Een ticket op de smartphone is dan voldoende om bij aankomst op Schiphol Plaza gelijk door te lopen naar het station. Dat scheelt lange wachttijden bij de kaartjesautomaten en NS-balie”, aldus een woordvoerder van NS. Schiphol omarmt het plan om zo de doorstroming in de aankomsthal te verbeteren.

Een proef met Booking.com levert volgens de zegsman ’duizenden treintickets’ per maand op voor reizigers zonder ov-chipkaart. „We willen deze online dienst nu ook met andere partijen regelen”, aldus NS.

De drukte op Schiphol Plaza neemt volgens de zegsman elk jaar toe. „Door aankomende luchtreizigers gelijk de trein in te krijgen, ontstaat minder oponthoud rond automaten. Bovendien begrijpen mensen die bediening vaak niet goed.”

In principe moet iedereen die hotels en privé-accommodaties in Amsterdam en andere steden boekt via bekende websites straks gelijk al een online treinkaartje kunnen bijkopen.

Te krap

NS en ProRail gaan ook het te krappe station Schiphol aanpakken. Het is een van de snelstgroeiende treinstations in Nederland met naar verwachting dit jaar circa 8% groei tot bijna 95.000 in- en uitstappers per dag. Vergroting met meer opgangen en ruimere perrons zijn nodig, omdat massa’s in pieken gevaarlijke situaties kunnen opleveren.

Ook de aanvoerwegen rond Schiphol en in de ’bocht’ voor vertrekhallen 1, 2 en 3 puilen uit met auto’s, onder meer van wegbrengers en afhalers. Vandaar dat de gemeente Haarlemmermeer de wildgroei in ’valet parking’ per 1 januari gaat terugdringen door een verordening streng te handhaven met hoge boetes.

Storm aan protest

Dit nieuws in De Telegraaf gisteren heeft onder de twintig valetbedrijven bij de luchthaven een storm van protest teweeggebracht. Zij vrezen broodroof en dreigen collectief met de rechter, omdat Schiphol op P6 zelf ook valet parking aanbiedt. Er is een tekort aan parkeerplekken.

Ook Plaza loopt tegen zijn grenzen aan. Van alle NS-kaartjesautomaten in Nederland is Schiphol goed voor 10% van de verkoop. „Het is er de hele dag druk. Dat proberen we bij te stellen”, zegt directeur Tjalling Smit van het spoorbedrijf.

NS heeft het aantal Intercity Direct treinen over de hsl tussen Amsterdam, Schiphol en Rotterdam in de nieuwe dienstregeling uitgebreid van vier naar vijf per uur en ze zijn ook verlengd om de reizigersstromen op te vangen. De verhoging van de toeslag is voorlopig van de baan. „In 2019 blijft ook de dalkorting bestaan om de hyperspits wat te spreiden.”

Uitbreiding

Reizigersvereniging Rover maakt zich toch zorgen over de toenemende krapte in het treinvervoer van en naar Schiphol. „Er wordt te weinig in uitbreiding van spoorcapaciteit geïnvesteerd. Daardoor is het constant te vol in deze treinen”, aldus een woordvoerster.