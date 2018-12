Kapper heeft Slechtste Slogan 2018: ’Doen wel vrouwen, maar knippen ze niet’

De kapper van de kappersketen Barbier Rogier heeft overweldigend de verkiezing van Slechtste Slogan van 2018 gewonnen. Met meer dan drieduizend ’fans’ kreeg hij meer dan 25 procent van de stemmen.

„Dat ze hebben gewonnen, kan ik me wel voorstellen”, reageert mede-oprichter van de verkiezing Christine Liebrech, tevens universitair docent Communicatie- en Informatiewetenschappen aan Tilburg University.

„Het is een klassieke ’foute’ combinatie, waar mensen stiekem om kunnen gniffelen, óf ze vinden dat het echt niet kan”, zegt Liebrech. „Maar ook de meeste vrouwen zullen de knipoog wel snappen.”

Smit, die zijn slogan uitlegt op Facebook, verkeert in goed gezelschap: ietwat pikante en seksuele woordspelingen gaan traditioneel hard. Eerdere winnaars zijn Van kop tot kont, worst in de mond (over worstenbroodjes), Zit je haircut (een kapperszaak) en Iedere paal gaat erin (een heibedrijf).

Toch ziet oprichter Liebrecht ook andere lichtpuntjes. „Mijn favoriet was Theo en Peet, voor al u electriciteet. Fantastisch dat je een nieuw woord bedenkt.”

Fietsenmaker Harrie behaalde dit jaar de vierde plaats met een weldoordachte rijm, waarbij creativiteit met medeklinkers van pas kwam: met je fiets in de penarie? bel dan even met Harie.

Bekijk hieronder de volledige uitslag:

1. We doen wel vrouwen maar knippen ze niet (Barbier Rogier)

2. Ga niet zelf kutte, Bel Ronald Schutte! (Stukadoors/schildersbedrijf Schutte)

3. Voor ieder reetje een Aarts W.C’tje (Aarts Sanitair Service)

4. met je fiets in de penarie? bel dan even met Harie… (Fietsenmaker Harrie)

5. Theo en Peet, voor al u electriciteet (PC van der Peet)

6. Het Solmar je vakantie zijn (Solmar Tours)

7. Wespen horren buiten (Unilux horren)

8. Let us oystertain you! (Oestercompagnie)

9. ‘t is VERS(C)HOOR (Verschoor groente- en fruithandel)

10. Zonder ons gene plons (Ruimdienst Lazeroms)