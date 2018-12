Gewelddadige dood geliefde, levenslustige jonge Sarah als mokerslag aangekomen

Joël S. werd op het station van Eindhoven opgewacht door agenten. Ⓒ Erik van der Heijden | Facebook

Als de 21-jarige Amerikaanse studente Sarah Papenheim, die woensdag in Rotterdam werd vermoord, een kamer binnenkwam verlichtte ze die met haar lach. De gewelddadige dood van de geliefde, levenslustige jonge vrouw is dan ook als een mokerslag aangekomen bij haar familie in Minneapolis, vrienden en collega’s.