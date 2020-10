Oproep: mensen gezocht die recht hebben op de zorgbonus

Ⓒ ANP/ HH

Deze maand kunnen zorgmedewerkers die zich keihard hebben ingezet tijdens de coronacrisis een bonus van 1000 euro aanvragen. Ben je verheugd dat jouw werkgever de bonus voor je heeft aangevraagd? Of val je (onterecht) buiten de boot terwijl je wel keihard hebt gewerkt tijdens de eerste golf? Dan komen we graag met je in contact.