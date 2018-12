Mooie woorden EU voor May maar geen garanties

Volgens premier Rutte was het hoognodig om klaarheid te scheppen over de zogeheten ’backstop’ die tot veel ongerustheid leidt in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een noodscenario om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden, mochten de EU en het VK er na de Brexit op 29 maart volgend jaar niet met elkaar uitkomen hoe de toekomstige handelsrelatie eruit moet zien.

De Britten vrezen voor de eeuwigheid in een soort tussenfase te blijven hangen, waarbij ze gebonden blijven aan veel regels van de EU. Maar May kreeg geen juridische garanties dat zo’n backstop maar tijdelijk zou zijn.

„Deze verklaring grenst aan het juridisch bindende”, zei Rutte op een persconferentie even na middernacht. „Duidelijker taal is bijna niet denkbaar”, vond hij. Maar een keiharde garantie afgeven dat het niet zover zal komen, kan niet. „Je moet altijd een klein gaatje openhouden.”

Het is de vraag of het voor premier May genoeg zal zijn om kritische parlementariërs voor zich te winnen. Maandag blies ze een voor dinsdag geplande stemming over de Brexit-deal af omdat ze voelde aankomen dat die met een grote meerderheid zou worden weggestemd.

Daarop wendde ze zich weer tot de EU om meer garanties te eisen dat de gevreesde backstop echt maar een tijdelijke oplossing zou zijn, mocht het al zover komen.

Maar behalve goede wil tonen om het niet zo ver te laten komen, willen de EU-leiders niet gaan. „Je ziet dat het een dominant element in de discussie is geworden”, aldus Rutte. „Die zorg is onterecht. Er is geen enkel belang om de situatie langer te laten duren dan nodig is.” Daarmee moest May het doen.