Vrouwen bang in Neurenberg de straat op te gaan

Met middeleeuwse maliënkolders is de Beierse politie de straat opgegaan om de dader te vinden. Met zo’n zilveren kostuum dat lichaam en hoofd beschermd, en met stokken gewapend gingen ze op zoek naar de voortvluchtige messentrekker.

In de Zuid-Duitse stad is met man en macht een klopjacht naar een blonde, blanke man begonnen die gisteravond drie vrouwen heeft neergestoken. Er is een speciale eenheid ingezet om te zoeken naar de verdachte. De gezochte persoon is tussen de 25-30 jaar, circa 1,80 meter groot en heeft een drie-dagen-baard.

De aanval uit het niets, vlak bij de beroemde Christkindlesmarkt in de pittoreske binnenstad, houdt de mensen in de stad bezig, aldus Bayrische Rundfunk. „We doen er alles aan om dit op te lossen”, zei officier van Justitie Thilo Bachmann vrijdagmiddag op een persconferentie. De dader zou zijn slachtoffers niet kennen en geen persoonlijk motief hebben.

Noodoperatie

Het drietal vrouwen raakte gisteravond zwaargewond in de Neurenbergse wijk St. Johannis. De politie uit Mittelfranken deelde mee dat een 56-jarige vrouw rond 19.30 uur van voren in haar romp werd gestoken. De dader vluchtte hierna. De vrouw raakte zwaargewond en moest in een kliniek een noodoperatie ondergaan.

Zo’n drie uur later werd een 26-jarige vrouw neergestoken, op weg naar huis. De onbekende dader is voortvluchtig. Kort daarop werd ook een 34-jarige vrouw het slachtoffer. Beiden raakten volgens de politie levensgevaarlijk gewond en moesten in het ziekenhuis ook een noodoperatie ondergaan. De laatste twee vrouwen bevinden zich nog in levensgevaar.

Terroristische actie?

De autoriteiten hebben geen aanwijzing voor een terroristische actie. Voor de klopjacht in Neurenberg zijn honden en een helikopter ingezet.