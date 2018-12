Seksrel Openbaar Ministerie laait weer op

De Rotterdamse hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen heeft een klacht ingediend omdat er illegaal gegevens over zijn seksleven zouden worden verzameld.

De klacht is tegen de top van het Openbaar Ministerie (OM) en de commissie die mogelijke integriteitsschendingen door Van Nimwegen onderzoekt. Zijn advocaat stelt in een brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens dat bij het onderzoek illegaal gegevens worden verzameld en dat het OM als instantie die de wet moet handhaven hiermee zelf de wet overtreedt.

Dat bevestigen bronnen rond het onderzoek, dat draait om een relatie tussen Van Nimwegen en zijn collega Marianne Bloos, meldt de Volkskrant.

OM-medewerkers klaagden eerder anoniem in NRC dat de relatie tot verziekte verhoudingen en een vertrouwensbreuk zou hebben geleid. Ook beweerden anonieme bronnen dat de benoeming van Bloos tot hoofdofficier bij het Functioneel Parket in 2011 verband hield met hun relatie. Van Nimwegen zou toen verantwoordelijk zijn geweest voor haar benoeming.

De advocaat van Van Nimwegen laat weten dat de top van het OM in 2014 wist dat hij een relatie had met Bloos. Hij had zelfs laten weten ’wegens liefde’ voor haar te willen stoppen als procureur-generaal.

Het Openbaar Ministerie opende een (anoniem) meldpunt waar collega’s van Van Nimwegen hun verhaal konden doen. Inmiddels zouden al vijftig ambtenaren zijn gehoord over het seksleven van de hoofdofficier tussen 2009 en 2015. Dat varieerde van meldingen dat de twee altijd wel heel erg dicht bij elkaar zaten tot ze zagen hoe hij zijn ’hand op haar bil’ legde.

Roddels

In de klacht van de advocaat van Van Nimwegen staat dat nu ’verhalen, roddels en achterklap’ in een eindrapport over de affaire dreigen te verschijnen, aldus De Volkskrant. Volgens hem is het hele onderzoek in strijd met met Euopees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Alle gegevens over het seksleven moeten naar zijn mening direct vernietigd worden.