VVD: Illegalen wonen 1,5 jaar gratis

Volgens VVD’er Marianne Poot is het plan „een uitnodiging aan alle uitgeprocedeerde, illegale asielzoekers om naar Amsterdam te komen en hier 1,5 jaar gratis te wonen en te leven.”

Groot Wassink benadrukte dat meewerken aan terugkeer voor hem geen vereiste is, maar ’meewerken aan perspectief’. Ongedocumenteerden, illegalen of uitgeprocedeerden kunnen met een ’casemanager’ kijken of verblijf in Nederland mogelijk is. Zo niet, dan wordt ingezet op vertrek.

In Amsterdam moeten zo’n twintig panden beschikbaar worden gesteld voor 50 tot 80 mensen. Het is de bedoeling dat uitgeprocedeerden er zelf gaan koken en aan ’zelfbeheer’ gaan doen. Wel is er woonbegeleiding en leefgeld beschikbaar.

De plannen kosten de gemeente Amsterdam in 2019 11,5 miljoen euro. Vanaf 2020 wordt er jaarlijks tussen de 7,1 en 13 miljoen euro uitgetrokken. Poot gelooft niet in die aanpak. „Het plan is helemaal niet gericht op terugkeer, een van de voorwaarden die gesteld zijn door de staatssecretaris. We gaan twintig locaties reserveren waar geen woningbouw kan plaatsvinden voor mensen van wie de opvang al lang landelijk is geregeld.”

Voorstander

D66-voorman Reinier van Dantzig is wél voorstander van de 24-uursopvang. „Naast bed, bad en brood pleiten wij al jaren voor begeleiding. Het asielsysteem in Nederland is niet sluitend, ongedocumenteerden hebben niet de juiste papieren om terug te gaan.”

CDA’er Diederik Boomsma noemt het collegeplan ’onzinnig’. „Dit gaat om mensen van wie de IND al heeft vastgesteld dat ze niet mogen blijven, en dat vaak ook nog is getoetst door Nederlandse rechters. Nu gaat de gemeente ze vertellen dat ze wél nog anderhalf jaar kunnen blijven met ook nog eens gratis leefgeld plus allerlei voorzieningen. Dit ondermijnt het asielbeleid: je geeft tegenstrijdige signalen.”

