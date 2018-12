Volgens de Somalische regering werd Mukhtar Robow aangehouden omdat hij bij zijn terugkeer in de stad Baidoa „militanten en wapens” had meegebracht. Onder de doden die vielen in de schermutselingen was één parlementslid.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik