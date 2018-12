Klachten terecht: toch met toegevoegde suiker

Ook in tomatensap zitten toegevoegde suikers Ⓒ Hollandse Hoogte / Truus van Gog

Amsterdam - De Reclame Code Commissie (RCC) heeft voedselwaakhond foodwatch in zeven klachtenprocedures gelijk gegeven. Foodwatch had gemeld dat consumenten werden misleid rond de voedingsclaim ’geen toegevoegde suiker’. In de producten was wel degelijk suiker of een ingrediënt met veel suiker toegevoegd, zoals sapconcentraat.