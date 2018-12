Syrische troepen nemen laatste IS-bolwerk in

Hajin is de laatste grote stad die werd gecontroleerd door terroristen van Islamitische Staat ten oosten van de rivier de Eufraat bij de grens met Irak. De door de VS gesteunde Syrische Democratische Krachten (SDF), aangevoerd door de Koerdische YPG-militie, hebben enkele maanden gestreden om de terreurgroep in het gebied uit te roeien.

De inname van Hajin drukt IS terug in een kleinere strook langs de oostelijke oever van de rivier de Eufraat in het gebied waar de VS-gesteunde operaties op zijn gericht.

SDF-opperbevelhebber Mazloum Kobani zei donderdag tegen persbureau Reuters dat nog zeker vijfduizend IS-strijders in het overgebleven territorium verblijven en dat ze besloten hebben tot de dood te vechten. Onder hen bevinden zich ongeveer tweeduizend buitenlandse strijders, voornamelijk Arabieren en Europeanen, samen met hun families.