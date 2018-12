Kosovo gaat eigen leger opzetten

Ⓒ AFP

PRISTINA - Kosovo gaat een eigen leger opzetten, ondanks kritiek vanuit buurland Servië en de NAVO. Het parlement in Pristina ging vrijdag akkoord met drie wetten die voorzien in het omvormen van het huidige korps licht bewapende veiligheidstroepen in een goed bewapend leger met vijfduizend manschappen.