Politie zoekt mogelijke handlangers Chekatt

Ⓒ AFP

STRAATSBURG - Na de dood van de vermoedelijke aanslagpleger Chérif Chekatt in het Franse Straatsburg zoekt de politie naar mogelijke medeplichtigen. De politie wil weten of de 29-jarige schutter tijdens zijn ontsnapping werd geholpen, zei anti-terreuraanklager Rémy Heitz, vrijdag in Straatsburg.