Geen Duits asiel verdachte aanslag CS

S. was in 2017 bij de administratieve rechtbank in beroep gegaan tegen een eerdere afwijzing van zijn asielaanvraag in Duitsland. De rechtbank heeft in zijn overweging niet de aanslag in Amsterdam betrokken, maar alleen gekeken naar de omstandigheden van S. zelf. Hij kan de nieuwe afwijzing nog aanvechten bij het gerecht in Rheinland-Pfalz.

De verdachte zit sinds de aanslag vast. Eerder deze week verscheen hij voor het eerst voor de rechtbank in Amsterdam, waar hij zijn woede tegen PVV-leider Geert Wilders en de inwoners van Nederland ventileerde. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor twee keer poging tot moord met een terroristisch oogmerk. De twee willekeurige slachtoffers raakten zwaargewond.