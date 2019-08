Freek Vonk: ’Nieuw Naturalis on-Nederlands goed’

Freek Vonk is razend enthousiast: „Dit is on-Nederlands goed.” Ⓒ ANP

Tv-bioloog Freek Vonk kan niet wachten tot het zaterdag is en de deuren van het compleet verbouwde en vernieuwde museum Naturalis voor het publiek open gaan. „Ik denk dat ik stiekem even kom kijken naar hun verbaasde reacties. Want ik verwacht echt dat ze met open mond zullen staan te kijken en denken wauw! Want het eindresultaat is zo gaaf geworden. Dit is haast on-Nederlands spectaculair.”